Il sego bovino fa davvero bene alla salute e alla tua pelle?

Il sego bovino, noto anche come beef tallow, è un grasso ricavato dal manzo. Nonostante sia meno conosciuto, viene utilizzato in cucina e in alcuni prodotti cosmetici. Recentemente, alcuni studi hanno analizzato le sue proprietà e possibili benefici per la pelle. Tuttavia, non ci sono ancora prove definitive che confermino effetti positivi sulla salute o sulla pelle.

Sego bovino, chi è costui? Probabilmente fino ad oggi non ti sei mai soffermato a pensare al sego di manzo, o beef tallow. In Italia non se ne parla molto (siamo ancora felicemente concentrati sull'olio di oliva o sul burro di karité), mentre negli Stati Uniti negli ultimi anni alcuni ingredienti legati allo stile di vita e al benessere sono diventati oggetto di un più ampio interesse. Ed ecco che il sego bovino (grasso bovino estratto tramite fusione lenta e raffinazione), per quel corpuscolo di sottoculture riunite dal movimento « Make America Healthy Again » (MAHA), è diventato un elemento di identità. Alcuni mesi prima della nomina a Segretario alla Salute e i Servizi Umani degli Stati Uniti, Robert F.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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