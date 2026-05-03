I trucchi per un pisolino perfetto che ricarica di energia e fa bene alla salute

Numerosi studi evidenziano come brevi momenti di riposo possano favorire la memoria e la creatività. Tecniche provenienti da esperti militari e dalle agenzie spaziali suggeriscono che un pisolino di pochi minuti, come il “Sonnellino Nasa” o le pratiche adottate dai Navy Seal, può contribuire a ricaricare le energie e migliorare le funzioni cognitive. Questi metodi sono stati analizzati e condivisi come strategie per ottimizzare il riposo durante la giornata.

Dormire bene non è solo un piacere, ma una necessità biologica per il corpo. La privazione del sonno, infatti, aumenta il rischio di patologie cardiache, diabete o stati depressivi. Proprio per questo, spesso si sente dire che un pisolino pomeridiano può compromettere la qualità del riposo notturno, con possibili ricadute per la salute. In realtà, spiegano gli esperti, un riposo breve e ben gestito può avere effetti molto positivi su memoria, concentrazione e umore. Dal punto di vista fisiologico, un pisolino leggero permette infatti di recuperare rapidamente la prontezza mentale e ridurre la sensazione di fatica legata all’accumulo di sostanze come l’adenosina, senza entrare in cicli più profondi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I trucchi per un pisolino perfetto, che ricarica di energia e fa bene alla salute Notizie correlate Leggi anche: Prevenire le dipendenze ricostruendo relazioni, si conclude “Scelgo il gioco che fa bene alla salute” Casa Brecciolosa, il sapone naturale prodotto con olio, miele e cera d’api che fa bene alla salute mentaleTra le attività di cui si occupa il laboratorio di Apicoltura attivato da tempo a Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco la Catola, dove gli...