Da lunedì 1 a venerdì 5 giugno, il programma televisivo ‘La Volta Buona’ sarà trasmesso con nuovi ospiti. L’appuntamento quotidiano prosegue fino alla fine della settimana, in vista dell’estate.

ROMA – Con l’inizio di giugno, ‘La Volta Buona’ accompagna il suo pubblico verso l’arrivo dell’estate. Il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo prosegue la programmazione quotidiana, da lunedì 1 a venerdì 5 giugno, in onda alle ore 14, su Rai 1. ‘La Volta Buona’ aprirà la settimana con due puntate speciali, per un racconto corale dei momenti più emozionanti e divertenti andati in onda fin qui: dalle interviste più intense agli incontri più sorprendenti, fino agli ospiti più amati che hanno animato il salotto di Caterina Balivo in questa stagione. Tra questi anche Al Bano, Iva Zanicchi, Licia Colo’, Loredana Lecciso, Francesca Manzini e Pupo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - ‘La Volta Buona’, gli ospiti da lunedì 1 a venerdì 5 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELA TINHA O SEGREDO QUE DESTRUIU O IMPÉRIO DELE

Notizie e thread social correlati

“La volta buona”, gli ospiti della settimana da lunedì 16 a venerdì 20 marzoDa lunedì 16 a venerdì 20 marzo, il daily show pomeridiano “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo va in onda su Rai1 dalle 14 alle 16.

“La volta buona”, gli ospiti della settimana da lunedì 20 a venerdì 24 aprileDa lunedì 20 a venerdì 24 aprile, su Rai 1 alle ore 14, andrà in onda la nuova settimana di “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da...

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Puntata del 27/05/2026 - Video; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 25 al 29 maggio 2026; La volta buona 2025/26 - Evelina Sgarbi: Mio padre Vittorio portato in giro come un brand - 25/05/2026 - Video; La volta buona 2025/26 - Puntata del 25/05/2026 - Video.

La Volta Buona: gli ospiti di questa settimana x.com

Prima volta che gioco, qualche consiglio per un fratello?... reddit

La volta buona: settimana tra interviste indimenticabili e tributo a Pippo Baudo su Rai1Con l'inizio di giugno, La Volta Buona accompagna il suo pubblico verso l'arrivo dell'estate. Il daily show pomeridiano condotto da ... msn.com

La Volta Buona, anticipazioni 1-5 giugno: Caterina Balivo tra estate, ospiti e omaggio a Pippo BaudoCon l’inizio di giugno, La Volta Buona accompagnerà il pubblico di Rai 1 verso l’estate con una nuova settimana di appuntamenti. Il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo andrà in onda da ... lifestyleblog.it