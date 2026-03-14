Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, il daily show pomeridiano “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo va in onda su Rai1 dalle 14 alle 16. La trasmissione, che si ripete ogni giorno, presenta un mix di interviste, approfondimenti e momenti di intrattenimento, coinvolgendo vari ospiti e offrendo spazi dedicati ai temi di attualità. La programmazione si inserisce nella consueta fascia del primo pomeriggio.

ROMA - Nuova settimana di programmazione a "La Volta Buona", il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, dalle ore 14 alle ore 16. Si partirà con un ampio spazio in ricordo di Enrica Bonaccorti, signora della TV italiana scomparsa di recente e protagonista di una stagione memorabile della rete pubblica. In studio Davide Petrino, il “bimbo” del celebre quiz di Rai1, Pronto, chi gioca?, protagonista di un momento cult della storia della TV anche per l’annuncio in diretta con cui la Bonaccorti rivelò al pubblico di essere incinta. La programmazione proseguirà con un... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La volta buona”, gli ospiti della settimana da lunedì 16 a venerdì 20 marzo

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