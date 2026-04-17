Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, su Rai 1 alle ore 14, andrà in onda la nuova settimana di “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La trasmissione sarà visibile dal lunedì al venerdì, con appuntamenti quotidiani fino alle 16. È prevista la partecipazione di diversi ospiti durante questa settimana di programmazione.

ROMA – Prosegue la programmazione de “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, dalle ore 14 alle ore 16. Questa settimana, sull’accogliente divano arancione del salotto pomeridiano di Rai1 si alterneranno protagonisti della musica, della televisione, del giornalismo e della cultura, tra anniversari speciali, racconti di vita, consigli utili e riflessioni sui grandi temi del presente. Si comincia parlando di ‘Polemiche d’amore’, nello spazio dedicato alle storie del cuore con il conduttore Pino Insegno, Edoardo Vianello, icona della musica leggera italiana e la moglie Elfrida, che festeggiano 20 anni di matrimonio.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La volta buona”, gli ospiti della settimana da lunedì 20 a venerdì 24 aprile

Short Squeeze Over For Bitcoin OR Will It Pump More

Notizie correlate

“La volta buona”, gli ospiti della settimana da lunedì 16 a venerdì 20 marzoROMA - Nuova settimana di programmazione a "La Volta Buona", il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1,...

Leggi anche: “La Volta Buona”, gli ospiti della settimana dal 16 al 20 febbraio

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La volta buona - S2025/26 - Puntata del 14/04/2026 - in diretta su Rai 1 14/04/2026 alle 14:05; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 13 al 17 aprile 2026; La volta buona oggi in tv venerdì 10 aprile su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo; La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7).

La volta buona oggi in tv venerdì 17 aprile su Rai 1: gli ospiti di Caterina BalivoNuovo appuntamento con La volta buona, in onda oggi - venerdì 17 aprile - dalle ore 14 su Rai 1. Sul divano arancione Caterina Balivo accoglierà i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultu ... corrieredellumbria.it

La Volta Buona su Rai 1, tra gli ospiti di Caterina Balivo ci saranno Edoardo Vianello e Antonella FiordelisiProsegue la programmazione de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 20 a venerdì ... ilmattino.it

«Ho una figlia che rispetto e credo che i rapporti vadano costruiti su basi solide». Bianca Guaccero non si nasconde e, ospite a La volta buona, mette da parte le voci su una possibile gravidanza o su imminenti nozze con Giovanni Pernice. Per lei, in questo m - facebook.com facebook