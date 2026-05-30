La verità di Totti sulla maglia numero dieci | il messaggio a Dybala e il retroscena su De Rossi

Francesco Totti ha parlato pubblicamente sulla maglia numero dieci della Roma, chiarendo che non cederà il numero a Paulo Dybala. Ha evidenziato che la maglia rappresenta un simbolo importante e che eventuali assegnazioni future saranno decise con attenzione. Totti ha anche menzionato un episodio passato con un altro calciatore, senza entrare nei dettagli, sottolineando il rispetto per la storia e i valori del club.

Francesco Totti ha scelto di rompere il silenzio sulla gestione della storica maglia numero dieci della Roma, fissando paletti rigidissimi per un’eventuale assegnazione a Paulo Dybala. Intervenuto durante il nuovo episodio del format “Tutti contro Totti” sulla piattaforma Betsson.sport, l’ex capitano ha risposto in modo netto a chi gli chiedeva se l’attaccante argentino fosse pronto a raccogliere la sua eredità calcistica. La confessione, ripresa sulle pagine del quotidiano Il Messaggero, traccia una linea di demarcazione profonda tra l’ambiente della capitale e le passate esperienze professionali della Joya, rimarcando come quel numero abbia un peso specifico differente all’ombra del Colosseo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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