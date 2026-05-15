De Rossi sulla vittoria di Chanel Totti a Pechino | Ha l'ironia di Francesco bravi lui e Ilary a crescerla così
L'allenatore del Genoa ha commentato con allegria la vittoria di Chanel Totti a Pechino Express, sottolineando l'ironia che la contraddistingue. Ha anche elogiato i genitori della concorrente, riconoscendo il modo in cui sono riusciti a farla crescere. Le sue parole si sono concentrate sul carattere e sulla personalità di Chanel, che ha saputo conquistare il pubblico durante il programma. La discussione si è focalizzata sui tratti distintivi della vincitrice, senza entrare in dettagli personali.
L'allenatore del Genoa commenta divertito la vittoria di Chanel Totti a Pechino Express: "Nella sua ironia io rivedo mio fratello di tante battaglie e tante risate nello spogliatoio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express: “Sono fiero di te”
Cosa pensa Ilary Blasi della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026: “I figli fuori di casa sono diversi”Chanel Totti è una delle concorrenti di Pechino Express 2026 in coppia con l'amico Filippo Laurino.
Daniele De #Rossi: Chanel ha la stessa ironia di Francesco Nella conferenza stampa verso Genoa-Milan, Daniele De Rossi ha commentato anche la vittoria di Chanel #Totti nel programma Pechino Express. x.com
Chanel Totti ironica come papà Francesco parola di De Rossi Daniele De Rossi ha commentato, in conferenza stampa, la vittoria di Chanel Totti a Pechino Express #CorrieredelloSport facebook
De Rossi sulla vittoria di Chanel Totti a Pechino: Ha l’ironia di Francesco, bravi lui e Ilary a crescerla cosìL'allenatore del Genoa commenta divertito la vittoria di Chanel Totti a Pechino Express: Nella sua ironia io rivedo mio fratello di tante battaglie ... fanpage.it
Chanel Totti vince Pechino Express: ne parla persino De Rossi in conferenza stampaLe impressioni dell'allenatore del Genoa sul trionfo della figlia dell'ex capitano giallorosso nel celebre reality show: i dettagli ... corrieredellosport.it