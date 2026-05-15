De Rossi sulla vittoria di Chanel Totti a Pechino | Ha l'ironia di Francesco bravi lui e Ilary a crescerla così

L'allenatore del Genoa ha commentato con allegria la vittoria di Chanel Totti a Pechino Express, sottolineando l'ironia che la contraddistingue. Ha anche elogiato i genitori della concorrente, riconoscendo il modo in cui sono riusciti a farla crescere. Le sue parole si sono concentrate sul carattere e sulla personalità di Chanel, che ha saputo conquistare il pubblico durante il programma. La discussione si è focalizzata sui tratti distintivi della vincitrice, senza entrare in dettagli personali.

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