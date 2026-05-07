Gemitaiz | Dybala? Ecco perché spero se ne vada E tra Totti e De Rossi

Nel corso di una recente intervista, il rapper ha commentato la situazione di alcuni calciatori e ex calciatori, spiegando le ragioni per cui desidera che uno di essi lasci la squadra attuale. Ha anche parlato di un confronto tra due figure di spicco del calcio italiano, esprimendo le proprie preferenze. La puntata di “Un altro podcast” è disponibile sul canale YouTube dedicato, dove sono stati approfonditi altri aspetti del suo percorso e delle sue opinioni.

Gemitaiz si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). In questo estratto abbiamo messo alla prova il rapper romano, grande tifoso giallorosso, mettendo a confronto i giocatori più significativi della Roma: ecco le sue scelte.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gemitaiz: "Dybala? Ecco perché spero se ne vada. E tra Totti e De Rossi..." Notizie correlate 25 aprile, de Pascale contro Forza Nuova: "Se ne vada dall'Emilia-Romagna. Qui non è ben accetta"La marcia nera di Predappio annunciata da Forza Nuova per il 25 aprile con un convegno sulla "fine dell'antifascismo"? È "una vergogna" ed è “una... Curiosità sulla Roma degli ultimi giorni tra Totti, De Rossi, Malen e la squadra femminileLa Lupa quest’anno sta disputando un buon campionato, anche se ha subito troppe sconfitte, ben 8 nei primi 25 match di Serie A, e tuttavia, può...