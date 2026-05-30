Prime Video ha pubblicato le prime quattro puntate di “The 50”, un reality game con cinquanta personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Gli ascolti iniziali sono positivi. La trasmissione coinvolge confronti tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La serie si inserisce nel genere della tv trash e si concentra su scontri e dinamiche tra i concorrenti. Non sono stati comunicati ulteriori sviluppi o risultati ufficiali.

La tv trash è tornata. Prime Video ha da poco rilasciato le prime puntate di “The 50”, il reality game che vede scontrarsi cinquanta personaggi famosi provenienti dal piccolo schermo, e gli ascolti delle prime quattro puntate già premiano la piattaforma di streaming. Tra i protagonisti più discussi ci sono Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, e Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima maison di moda, che hanno avuto una relazione tra il 2021 e il 2024. L’incontro in Turchia. Giugno 2021. Drusilla Gucci ha da poco concluso l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”. Francesco Chiofalo è un personal trainer che, grazie alla partecipazione ad alcuni reality trash, è diventato un personaggio dei social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Turchia, gli interventi, la convivenza, l’addio: la storia tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

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