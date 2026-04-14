Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero | dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenza

Da inizio 2024, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero stanno insieme, iniziando una relazione che ha avuto un avvio turbolento. La coppia si è conosciuta dopo un confronto pubblico con un'altra persona, che ha portato a tensioni e accuse reciproche. Ora vivono insieme, mentre i dettagli della loro relazione continuano a essere al centro dell'attenzione.

Francesco Chiofalo frequenta Manuela Carriero dal 2024. La loro relazione ha avuto inizio in un modo burrascoso a causa delle accuse di Drusilla Gucci. Oggi convivono a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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