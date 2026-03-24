Tucson Angel Manfredonia | ora testa ai playoff

Prima della palla a due della sfida di DR1 tra Tucson Pub Manfredonia e Pielle BK Matera, si è vissuto un momento di grande valore umano e sportivo. Su iniziativa della squadra di casa, entrambe le formazioni e gli arbitri, i signori Franco e Di Lorenzo, hanno indossato una canotta commemorativa per ricordare il 21 marzo, Giornata nazionale del ricordo e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Un gesto significativo che ha unito tutti i presenti al palazzetto in un momento di profonda riflessione e condivisione. Sul parquet, la Tucson Pub Manfredonia ha poi trionfato con il punteggio di 73-61 contro la Pielle BK Matera, mostrando grande solidità sia in difesa che in attacco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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