I guai del decreto che recepisce la direttiva Ue sulla trasparenza retributiva

Il decreto che recepisce la direttiva Ue sulla trasparenza retributiva ha suscitato molte discussioni tra le parti coinvolte. La normativa prevede nuove regole e obblighi per le aziende in materia di comunicazione delle differenze salariali e delle condizioni di lavoro. Sono state avviate diverse consultazioni per chiarire i dettagli e le implicazioni pratiche di questa legge.

Il recepimento della direttiva Ue sulla trasparenza retributiva rappresenta un banco di prova decisivo per il sistema di relazioni industriali. Tuttavia, l’analisi dello schema di decreto legislativo del governo rivela una sottovalutazione della complessità del nostro mercato del lavoro, rischiando di trasformare un’importante innovazione in un mero esercizio formale. Per comprendere l’anomalia contenuta nello schema di decreto legislativo, è necessario premettere una riflessione su una deriva che sta cambiando il nostro diritto del lavoro. La scelta di elevare il Ccnl “applicato” a parametro delle tutele rappresenta una peculiarità inquietante nel panorama delle relazioni industriali italiane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I guai del decreto che recepisce la direttiva Ue sulla trasparenza retributiva Articoli correlati Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi: il decreto del governo che recepisce la direttiva UePotrebbe arrivare nei prossimi giorni, al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, il decreto legislativo per recepire la direttiva europea del... Trasparenza retributiva e governance aziendale: la Direttiva Ue 2023/970 cambia le regole del giocoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Approfondimenti e contenuti su I guai del decreto che recepisce la... Discussioni sull' argomento Girano in centro a Senigallia armati di coltelli: nei guai 2 ragazzini, uno ha 14 anni; Irregolarità sul lavoro, nei guai la titolare di un negozio; Appalti truccati, due imprenditori e dirigente del Comune di Foggia nei guai: sequestrati 700mila euro in contanti - FoggiaToday; Incendi appiccati sul monte Ramaceto, nei guai una famiglia di allevatori. Oristano, mezzo chilo di droga in casa: 50enne nei guai x.com Il commercialista pescarese incastrato da conti e intercettazioni. Nei guai anche il fratello e un prestanome #ilcentro #inchiesta #pescara #arresto #bancarotta #commercialista #politica #diabolik #soldi #giudici - facebook.com facebook