Trasparenza retributiva le regole dal 7 giugno per la parità salariale di genere

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2026 un decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva. Le nuove regole entreranno in vigore il 7 giugno e sono volte a promuovere la parità salariale tra uomini e donne. La normativa impone alle aziende di comunicare le differenze salariali e di rendere più accessibili le informazioni sulle retribuzioni.

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2026, in via definitiva, il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva. Entrerà in vigore il 7 giugno, ultima data utile prima della scadenza fissata da Bruxelles. Si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e ai lavoratori subordinati (dirigenti inclusi, esclusi apprendisti, lavoratori domestici e intermittenti). Riguarda anche i candidati durante la fase di selezione. Stipendio obbligatorio negli annunci di lavoro. Dal 7 giugno gli annunci dovranno indicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, calcolata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trasparenza retributiva, le regole dal 7 giugno per la parità salariale di genere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cgil, giornata internazionale della donna: certificazione di genere e parità salarialeIn occasione della Giornata internazionale della donna, la CGIL Catania con il suo Coordinamento donne, insieme a Confindustria Catania e... Parità salariale, il 7 giugno si avvicina: una serata per aiutare le aziende alla nuova direttiva UeMilano, 20 marzo 2026 – Il 7 giugno entrerà in vigore la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale, che punta a rafforzare l’equità... Argomenti più discussi: Trasparenza retributiva e parità salariale – Nuove regole per le imprese; Parità e trasparenza retributiva: nuovi obblighi e sanzioni per le imprese; Trasparenza retributiva, ecco la bozza del decreto: nuovi obblighi per le aziende, stipendi negli annunci e stop alle domande sulle vecchie buste paga; CONTO ALLA ROVESCIA SULLA TRASPARENZA RETRIBUTIVA. #angelone #tirrito quasi tre quarti delle aziende italiane non pronte alla trasparenza retributiva il 72% delle realtà soggette alla normativa europea ammette di essere in ritardo il24% non ha ancora avviato alcuna attività specifica quasi la metà si trova in fase x.com La RAL dei dipendenti comunali è all'incirca nel bottom 20% nazionale dei lavoratori full-time full-year - reddit.com reddit Trasparenza retributiva, le regole dal 7 giugno per la parità salariale di genereCosa cambia dal 7 giugno per lavoratori, candidati e imprese con il decreto sulla trasparenza retributiva che recepisce la direttiva Ue ... quifinanza.it