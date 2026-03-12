Fragagnano rinnova il Rito dei Santi | fede e tradizione nella XIX edizione

A Fragagnano si svolge la XIX edizione del “Rito dei Santi”, una tradizione religiosa che combina fede, memoria collettiva e cultura popolare. La cerimonia coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle usanze antiche. L’evento, che si ripete annualmente, rappresenta un momento importante per la popolazione del paese. La manifestazione si svolge secondo le modalità tradizionali e senza alterazioni recenti.

Tarantini Time Quotidiano A Fragagnano torna il “Rito dei Santi”, antica tradizione religiosa che unisce fede, memoria collettiva e cultura popolare. La XIX edizione dell’evento si terrà domenica 15 marzo alle ore 18.45 nella chiesa del Carmine. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco di Fragagnano con la partecipazione dell’Ordine francescano locale e la collaborazione della confraternita del Carmine. L’edizione 2026 si inserisce inoltre nel calendario degli appuntamenti dell’Anno Giubilare francescano, dedicato alla figura e al messaggio di San Francesco d’Assisi. L’allestimento prevede la presenza di nove partecipanti seduti attorno a una tavola, in una rievocazione simbolica dell’Ultima Cena. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

