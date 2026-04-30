Montemurlo al via la Festa Grande della Santa Croce tra fede storia e tradizione

A Montemurlo è iniziata la Festa Grande della Santa Croce, un evento che si ripete ogni volta che la ricorrenza cade di domenica. La celebrazione coinvolge aspetti religiosi, storici e tradizionali e comprende un programma speciale di eventi organizzati in questa giornata. La festa rappresenta un momento di partecipazione popolare e si svolge all’interno di un percorso di eventi che si susseguono durante la giornata.

Montemurlo (Prato), 30 aprile 2026– Torna l'appuntamento più atteso con la tradizione religiosa e popolare del territorio: la Festa Grande della Santa Croce, che viene celebrata ogni qualvolta la ricorrenza cade di domenica ed è quindi arricchita da un programma speciale di eventi. La festa della Croce è promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore con il patrocinio del Comune e si avvale della collaborazione dell’associazione Il Borgo della Rocca, della Proloco e dell’associazione Il villaggio. Dal 3 al 10 maggio, dunque, la comunità di Montemurlo si stringerà attorno alla Sacra immagine della Croce con un calendario fitto di celebrazioni, processioni e momenti di spettacolo e socialità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, al via la Festa Grande della Santa Croce tra fede, storia e tradizione Notizie correlate Festa di Santa Lucia Erchie 2026: fede, tradizione e spettacoloERCHIE - Grande attesa a Erchie per la tradizionale festa in onore di Santa Lucia, in programma il 16 e 17 aprile 2026, preceduta da un intenso... Festa della Madonna del Carmine 2026: a Vico del Gargano fede, tradizione e grande musica dal 16 al 18 luglioIl programma religioso prenderà avvio con il Novenario dal 7 luglio, momento centrale di preparazione spirituale per la comunità e per tutti i fedeli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa per l’oro paralimpico di Jacopo Luchini, il campione dà una medaglia allo zio: Sei il mio idolo; Montemurlo abbraccia il suo campione, grande festa a Villa Giamari per l’oro paralimpico di Jacopo Luchini; Montemurlo in festa per il campione paralimpico Jacopo Luchini; 25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'Italia. Montemurlo, al via la Festa Grande della Santa Croce tra fede, storia e tradizioneMontemurlo (Prato), 30 aprile 2026– Torna l'appuntamento più atteso con la tradizione religiosa e popolare del territorio: la Festa Grande della Santa Croce, che viene celebrata ogni qualvolta la ... lanazione.it Al via la 47ª edizione del Carnevale montemurlese: tre domeniche di festa tra Oste, Bagnolo e MontemurloMontemurlo (Prato), 3 febbraio 2026 – Torna il Carnevale a Montemurlo, che quest’anno festeggia la 47ª edizione con tre appuntamenti nelle piazze principali: Oste, Montemurlo e Bagnolo. L’evento, che ... lanazione.it ROTONDELLA (MT). FESTA GRANDE PER I CENTO ANNI DI NONNO GIUSEPPE SURIANO. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/04/rotondella-mt-festa-grande-per-i-cento.html - facebook.com facebook