Il tennis è uno sport crudele, capace di ribaltare certezze in pochi game, e quando il numero uno al mondo crolla inaspettatamente sulla terra rossa di Parigi, l’onda d’urto emotiva travolge non solo i tifosi, ma anche chi gli è più vicino. Questo è proprio quello che è successo il 28 maggio 2026, quando Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros al quinto set contro Francisco Cerundolo, in una partita che nessuno si aspettava potesse prendere quella piega. In tribuna, seduto tra il pubblico del Philippe Chatrier, c’era Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa ed amico personale dell’altoatesino e suo intervistatore privilegiato, che era arrivato a Parigi per sostenere dal vivo l’azzurro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La telecamera inquadra Fazio dopo la sconfitta di Sinner: il gesto non passa inosservato

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