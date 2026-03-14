Dopo le proteste dei tifosi riguardo ai prezzi dei biglietti per la partita contro l’Udinese, la Juventus ha inviato una comunicazione di ringraziamento ai sostenitori che hanno assistito all’incontro a Udine. Il club ha sottolineato, attraverso un messaggio, la presenza e il supporto dei tifosi durante la gara, anche in un contesto di contestazioni sui costi dei biglietti.

Juventus, il club bianconero ha ringraziato i tifosi presenti a Udine nonostante dei biglietti non proprio a basso costo. Il messaggio sui social. Sono stati giorni di proteste per i tifosi della Juve visto il caro biglietti per la trasferta di Udine. Nonostante dei prezzi non proprio abbordabili, i supporters bianconeri sono presenti al Bluenergy Stadium e la Vecchia Signora li ha ringraziati.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! « Mentre ci prepariamo per il match di stasera, vogliamo ringraziare di cuore i tifosi che hanno viaggiato per essere qui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus scrive ai tifosi dopo le proteste per i biglietti contro l’Udinese: il gesto del club bianconero non passa inosservato – FOTO

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