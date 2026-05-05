Durante le recenti sfide sul campo, Alexander Zverev ha subito quattro sconfitte consecutive contro Jannik Sinner. Dopo l'ultima partita a Madrid, Zverev ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione, suscitando commenti tra gli appassionati di tennis. La sequenza di incontri tra i due atleti si è protratta nel primo scorcio del 2026, con il tennista tedesco che ha incontrato difficoltà a superare l’avversario italiano.

Ben quattro sconfitte consecutive contro Jannik Sinner: Per Alexander Zverev i primi mesi del 2026 non sono stati poi così proficui. L'ex numero due al mondo è stato infatti battuto senza neanche troppa fatica da Sinner nella finale di Madrid. Quello che però non è passato inosservato agli appassionati del tennis è un gesto di Zverev. Il giocatore tedesco ha smesso di seguire sia Sinner che Alcaraz su Instagram. Il motivo però rimane un mistero. In ogni caso battendo in finale Zverev 6-1 6-2 in meno di un'ora, Jannik ha segnato un record. Il numero uno ha segnato così il suo quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuna. Da inizio novembre 2025 a oggi, Sinner ha infatti vinto il Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, sfregio di Zverev dopo il ko a Madrid? Il gesto non passato inosservato

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