Alphonso Davies, calciatore del Bayern Monaco, è stato inserito nella rosa della nazionale canadese per la Coppa del Mondo 2026, nonostante abbia subito un infortunio al tendine del ginocchio. La sua presenza tra i convocati è stata annunciata poco dopo la conferma della partecipazione del Canada al torneo. La scelta è stata comunicata dalla federazione nazionale, che ha confermato la convocazione del giocatore.

2026-05-30 11:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La stella del Bayern Monaco Alphonso Davies è stata nominata nella rosa del Canada per la Coppa del Mondo 2026 nonostante un infortunio al tendine del ginocchio. Davies non gioca da quando si è infortunato nella semifinale di Champions League persa dal Bayern contro il Paris Saint-Germain questo mese. Ma è stato comunque incluso come uno degli uomini di punta nella squadra di 26 giocatori di Jesse Marsch per la seconda apparizione consecutiva del Canada alla Coppa del Mondo. Il Canada è stato eliminato nella fase a gironi nel 2022 dopo aver perso tutte e tre le partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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