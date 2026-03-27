L'allenatore di una nazionale ha dichiarato che la squadra ha smesso di giocare durante la partita decisiva per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. La sconfitta è stata definita

2026-03-27 02:32:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Galles Craig Bellamy ritiene che la sua squadra avrebbe potuto essere “fuori dalla vista” quando Edin Dzeko ha segnato di testa il pareggio nel finale nella vittoria di qualificazione alla Coppa del Mondo della Bosnia-Erzegovina al Cardiff City Stadium. Harry Wilson ha tirato contro i legni per i padroni di casa prima che Dan James li portasse in vantaggio con uno spettacolare tiro dalla distanza dopo l’intervallo, ma i loro avversari sono migliorati notevolmente dopo essere rimasti in svantaggio e hanno pareggiato con l’ex attaccante del Manchester City Dzeko vincendo ai rigori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bellamy rivela come la squadra abbia “smesso di giocare” nella “comprensibile” sconfitta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026

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