Durante il lungo fine settimana pasquale, la squadra giovanile di ciclismo ha ottenuto diversi risultati positivi. La ciclistica di Rubiera ha visto il debutto stagionale dei Giovanissimi sulla pista di Fognano, con Elisa Soncini che si è classificata terza nella categoria G4 nel Gran Premio Salumificio Fereoli. Questa competizione ha segnato l'inizio della stagione per i giovani atleti.

Il lungo weekend pasquale della Ciclistica 2000 Litokol è cominciato al sabato, col debutto stagionale dei Giovanissimi sulla pista di Fognano: 3°posto per Elisa Soncini tra le G4 nel Gran Premio Salumificio Fereoli. Con lei hanno partecipato i G1 Riccardo Corradini e Tommaso Menozzi, il G3 Giacomo Menozzi, il G4 Michele Mussini, il G5 Federico Cadoppi e il G6 Filippo Russotto. Sette Esordienti (Thomas Vitaloni, Riccardo Goldoni, Edoardo Milani, Nicolas Ferrari, Gabriele Soncini, Samuele Debbia e Francesco Giannelli) hanno invece disputato, nei boschi di Tabiano Bagni, la MTB Yellow Race. A Pasquetta, senza Goldoni e Milani ma con Giovanni Stefanelli, Manuele Balboni, Giacomo Iaccarino e Leonardo Balboni (nuovo acquisto) in più, la truppa dei 2012 e 2013 si è cimentata nel Circuito di Calenzano in Toscana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo giovanile: diverse soddisfazioni per la Ciclistica 2000 di Rubiera nel lungo week end pasquale. Elisa Soncini, 3° posto al debutto

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