Un ex calciatore è morto a 49 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica (Sla). La notizia ha suscitato attenzione oltre il mondo dello sport, superando le manifestazioni sportive e i risultati delle competizioni. La malattia ha portato alla scomparsa del giocatore, che aveva avuto una carriera professionistica nel calcio. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e ha portato a riflessioni sulla malattia e sulla sua diffusione tra gli atleti.

Ci sono notizie che superano il calcio. Che mettono in secondo piano risultati, classifiche e trofei. Quando se ne va un uomo che ha combattuto per anni contro una malattia devastante, il pallone diventa quasi un dettaglio. Nelle ultime ore il calcio greco si è fermato per salutare Paraskevas Antzas, ex difensore della Nazionale ellenica e dell’ Olympiako s, morto a soli 49 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Una malattia che negli ultimi mesi aveva aggravato in modo drammatico le sue condizioni di salute. Per chi ha seguito il calcio europeo tra gli anni Novanta e Duemila, Antzas era un volto conosciuto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Sla lo porta via a 49 anni: addio all’ex nazionale

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AIUTO: MI HA MORSO UN LUPO NELLA VILLA DELLO SNACK CLUB E LA MIA FIDANZATA SI È SPAVENTATA!

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