Addio a Silia scomparsa a 49 anni | piange la comunità del Biellese

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 49 anni è venuta a mancare, suscitando dolore nella comunità del Biellese. Era conosciuta per aver messo in contatto le aree di Biella e Valsesia, e i suoi amici più stretti la ricordano con affetto per la sua vicinanza e il suo carattere. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che la conoscevano bene.

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? Punti chiave Chi era la donna che ha unito Biella e Valsesia?. Come veniva ricordata Silia dai suoi amici più stretti?. Quali sono i dettagli sulle esequie previste per venerdì?. Perché la sua scomparsa ha colpito così tanto la comunità?.? In Breve Esequie religiose venerdì 8 maggio ore 11 presso la chiesa di Borgosesia.. Familiari coinvolti Anna, Steeve, Alessandra, Rocco, Denise, Cristian e le nipoti Rachele e Cecilia.. Amiche Marianna e Annalisa ricordano la dedizione della donna verso gli animali in difficoltà.. Decesso avvenuto presso l'ospedale di Ponderano coinvolgendo le comunità di Biella e Valsesia.. Il lutto colpisce profondamente i legami tra il Biellese e la Valsesia con la scomparsa di Vassilia Cassar, nota come Silia, deceduta all’ospedale di Ponderano a soli 49 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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