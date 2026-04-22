Addio al generale 49 anni nell’Arma | Un servitore dello Stato

Un ufficiale dell’Arma ha concluso la sua carriera dopo aver trascorso 49 anni in servizio. La sua vita professionale si è sviluppata attraverso numerosi incarichi, trasferimenti e ruoli di responsabilità. Per quasi tutta la sua vita ha mantenuto una presenza attiva sul territorio, collaborando con le istituzioni e interagendo con i cittadini fino all’ultimo giorno di attività.

Una vita in divisa, scandita da incarichi, trasferimenti e responsabilità crescenti. Una presenza costante sul territorio, tra istituzioni e cittadini, fino all’ultimo giorno di servizio. Poi il silenzio, e il ricordo di una carriera lunga quasi mezzo secolo, costruita passo dopo passo dentro l’Arma. È morto a 65 anni il generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi, figura di riferimento dei Carabinieri con una carriera iniziata nel 1976 e durata oltre 49 anni. Una carriera lunga quasi mezzo secolo. Nato a Bisignano, in provincia di Cosenza, Stefanizzi aveva intrapreso il percorso militare alla scuola Nunziatella, per poi laurearsi in Giurisprudenza a Bologna.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio al generale, 49 anni nell’Arma: “Un servitore dello Stato” Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate Leggi anche: È morto Bruno Contrada, un servitore dello stato tradito dallo stato Leggi anche: È morto Bruno Contrada, un servitore dello stato che lo stato non seppe difendere