Un nuovo allestimento dell’Otello con un attore bianco ha riacceso il dibattito sulla blackface a teatro, richiamando precedenti come quelli di Carmelo Bene e del Metropolitan di New York. La produzione ha dichiarato di essere consapevole della sfida storica, ma di non temere di rischiare. La scelta di un attore bianco nel ruolo di Otello ha suscitato discussioni tra critici e pubblico, evidenziando come il tema continui a dividere opinioni nel mondo teatrale.

Un Otello bianco? “Sappiamo perfettamente di dover affrontare una sfida con la storia ma non dobbiamo aver paura di rischiare ”. Il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, alla presentazione della stagione 2026-2027 ha usato parole come rischio, responsabilità, scelte a volte scomode. Prima fra tutte quella di non dipingere con il cerone nero il volto del protagonista dell’opera di Verdi che aprirà il 7 dicembre la prossima stagione. Perché? “Il fatto che non sia dipinto di nero – ha chiarito a margine della conferenza stampa – se leggiamo bene Boito e Verdi, ha poca importanza. La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sfida della Scala sull’Otello bianco riaccende il dibattito sulla blackface a teatro: i precedenti di Carmelo Bene e quello del Met di New York

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