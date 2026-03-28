Lo psicologo a scuola come presidio d’ascolto e prevenzione per il disagio giovanile

Uno psicologo presente nelle scuole svolge un ruolo di supporto attraverso l’ascolto e la prevenzione dei problemi che riguardano i giovani. Questa figura si occupa di individuare situazioni di disagio e di offrire un primo intervento, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e accogliente. Il suo intervento si inserisce in un modello che mira a tutelare il benessere degli studenti fin dalla giovane età.

Problemi relazionali, bassa autostima, tono dell’umore e gestione della rabbia e dell'aggressività sono le problematiche più frequenti emerse dai ragazzi nel Distretto socio-sanitario di Riccione Un modello di intervento che mette al centro l’ascolto, la prevenzione del disagio e il benessere delle nuove generazioni. È questa la visione che guida da anni il Distretto socio-sanitario di Riccione, impegnato in un lavoro strutturato e condiviso con i 12 istituti scolastici presenti nel territorio per sostenere gli studenti nella loro crescita e le famiglie e i docenti nel esercitare il loro ruolo educativo. Cuore del progetto sono gli... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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