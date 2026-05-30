La Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto, mentre la società valuta il nuovo tecnico. Circolano voci su candidati di alto livello, con preferenze che oscillano tra nomi noti e alternative più classiche. Contestualmente, il club ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore che guidava la squadra. La decisione sul futuro tecnico sarà annunciata nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e migliorare la rosa.

Bravi ragazzi, bravi davvero. Lo scudetto della Fiorentina Primavera, insieme alla spallata che ha spinto via dalla Champions Spalletti, è la bella notizia di fine stagione. Un lampo di felicità in un anno di sofferenza. Forse anche per questo vale molto di più. Un grazie a Galloppa, allenatore bravo nel costruire gioco e comunicare empatia. Vale per i suoi giocatori ma vale soprattutto a dimostrare il valore dell’uomo. In questi anni Galloppa ha fatto un gran lavoro, si era perfino messo sulle spalle la prima squadra per una sfida di Conference riempiendo il vuoto intercorso tra Pioli e Vanoli. A Magonza non andò bene, ma non certo per colpa sua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La scelta del tecnico e il futuro della società. I rumors, i nomi top e un calcio da Jalisse. Meglio virare sul Boss

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI SOTTO CHOC: CONTE DEVE DECIDERE IL FUTURO DI BUONGIORNO PER IL MATCH CON IL COMO

Notizie e thread social correlati

Marianella promuove il rinnovo di Spalletti: «Scelta giusta. Mi sono piaciute le parole del tecnico ai giocatori. Sul futuro della Juve dico questo»Marianella ha commentato il rinnovo di contratto di Spalletti, definendolo una scelta corretta.

Laura da Cerignola vince 47.500 euro: la 'Jalisse di Affari Tuoi' ha la meglio sul dottoreNella puntata di ‘Affari tuoi’ andata in onda giovedì 16 aprile e condotta da Stefano De Martino, una concorrente di Cerignola, Laura Specchio, ha...

Si parla di: Jalisse a Canzonissima 2026: erano troppo giovani per reggere la pressione.

Real, Pochettino o Deschamps? Mbappé sarà decisivo per la scelta del prossimo tecnicoStagione amara per il Real Madrid, che è quasi certo di non conquistare per il secondo anno di fila né LaLiga né la Champions League. Un esito che potrebbe avere conseguenze importanti anche in ... tuttomercatoweb.com

Spalletti rivoluziona la Juve: la scelta del tecnico per arrivare alla ChampionsLa nuova versione di Lucio ha prodotto la solida Juve, meno attrattiva nel gioco e assai più vicina alla tradizione bianconera. Carattere enorme, buona difesa e spirito di sacrificio. Un esempio le ... corrieredellosport.it