Marianella ha commentato il rinnovo di contratto di Spalletti, definendolo una scelta corretta. Ha apprezzato le parole del tecnico rivolte ai giocatori durante la presentazione. Inoltre, Marianella ha espresso alcune considerazioni sul presente e sulle prospettive future della Juventus, senza entrare in dettagli specifici o opinioni personali. La discussione si è concentrata sull’analisi delle decisioni recenti e sulle dichiarazioni del tecnico.

di Francesco Spagnolo Marianella ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il rinnovo di Spalletti e il momento della Juve soffermandosi anche sulle prospettive future. Il panorama calcistico italiano è stato recentemente scosso da un annuncio fondamentale per il futuro della Vecchia Signora: la conferma della guida tecnica. A commentare questo passaggio cruciale, con la consueta eleganza e profondità analitica, è stato Marianella. Il noto giornalista ha offerto una prospettiva privilegiata sul momento in cui Luciano Spalletti ha comunicato al gruppo il prosieguo del rapporto professionale. Il punto focale della riflessione del giornalista riguarda il richiamo alla storia del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marianella promuove il rinnovo di Spalletti: «Scelta giusta. Mi sono piaciute le parole del tecnico ai giocatori. Sul futuro della Juve dico questo»

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