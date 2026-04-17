Laura da Cerignola vince 47.500 euro | la ' Jalisse di Affari Tuoi' ha la meglio sul dottore

Nella puntata di ‘Affari tuoi’ andata in onda giovedì 16 aprile e condotta da Stefano De Martino, una concorrente di Cerignola, Laura Specchio, ha vinto 47.500 euro. La partecipante, rappresentante della Puglia, ha avuto la meglio su un altro concorrente, un dottore, in una sfida che ha attirato l’attenzione del pubblico. La vincita ha rappresentato un momento positivo per la cittadina.

Spesso al centro della cronaca, anche nazionale, per episodi negativa, nella puntata di ‘Affari tuoi’ di giovedì 16 aprile condotta da Stefano De Martino, Cerignola è salita alla ribalta per una buona notizia: Laura Specchio, concorrente ofantina in rappresentanza della Puglia, ha vinto 47.500.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Affari Tuoi è iniziato prima: Laura ed Enzo tornano a casa con 47.500 euroLa puntata di Affari Tuoi del 16 aprile si è aperta in anticipo rispetto al solito, complice lo sciopero dei giornalisti che ha accorciato il TG1. Ad Affari Tuoi, Laura frega il Dottore: prende 47mila euro, nel pacco ne aveva la metàNella puntata di Affari Tuoi del 16 aprile la partita di Laura dalla Puglia insieme al marito Enzo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Affari Tuoi, la concorrente di Cerignola vince 47.500 euro; Affari Tuoi, De Martino già apre Sanremo: Come i Jalisse. Poi vince una vacanza in diretta grazie alla concorrente; Cerignola stasera è su Rai 1: una cerignolana giocherà ad Affari Tuoi; Affari Tuoi, Laura da Cerignola sfida il rischio e vince 47.500 euro: partita da brividi. «Mio padre mi direbbe di accettare. » È con queste parole che Laura, protagonista della puntata di Affari Tuoi del 16 aprile, si lascia guidare al momento decisivo. Arrivata da Cerignola, in Puglia, insieme al marito Enzo, Laura si presenta come artigiana di alb facebook #Juorno #AffariTuoi, #Laura da #Cerignola sfida il #rischio e vince 47.500 euro: partita da brividi x.com