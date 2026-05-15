La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Milano | l'ordine dei cantanti e gli orari

Questa sera si terrà il concerto di Radio Italia Live a Milano, con una scaletta che prevede l'esibizione di diversi cantanti. L'evento sarà trasmesso in diretta e gli orari di inizio delle performance sono stati comunicati ufficialmente. La serata vedrà alternarsi vari artisti che si esibiranno sul palco in sequenza, secondo l'ordine stabilito dagli organizzatori. La diretta sarà disponibile su alcuni canali e piattaforme digitali, permettendo agli spettatori di seguire l'intera serata.

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