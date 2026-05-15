La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Milano | l'ordine dei cantanti e gli orari
Questa sera si terrà il concerto di Radio Italia Live a Milano, con una scaletta che prevede l'esibizione di diversi cantanti. L'evento sarà trasmesso in diretta e gli orari di inizio delle performance sono stati comunicati ufficialmente. La serata vedrà alternarsi vari artisti che si esibiranno sul palco in sequenza, secondo l'ordine stabilito dagli organizzatori. La diretta sarà disponibile su alcuni canali e piattaforme digitali, permettendo agli spettatori di seguire l'intera serata.
Questa sera andrà in onda il Concerto di Radio Italia Live: ecco la scaletta e quali sono gli artisti che si esibiranno e quali sono gli orari per poterlo guardare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sarah Toscano a Radio Italia Live (16/01/2026)
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