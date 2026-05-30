La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio su Canale 5 | canzoni e ospiti allo stadio Maradona

Stasera va in onda su Canale 5 il concerto di Gigi D’Alessio, registrato allo Stadio Maradona a giugno 2025. La scaletta include brani noti dell’artista e ospiti speciali. La trasmissione mostra l’intera performance, con momenti di musica dal vivo e interazioni con il pubblico. La registrazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. La serata è dedicata alla musica e all’intrattenimento, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Questa sera, sabato 30 maggio, va in onda in prima serata il concerto-evento di Gigi D'Alessio, tenutosi nella cornice dello Stadio Maradona a giugno 2025. Tutto quello che c'è da sapere sugli ospiti e le canzoni in scaletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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