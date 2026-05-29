Un concerto di Gigi D’Alessio si è svolto allo stadio Maradona e è stato trasmesso su Canale 5. La serata ha visto il cantante esibirsi di fronte a un grande pubblico, con la registrazione andata in onda in prima serata. L’evento ha coinvolto numerosi spettatori che hanno seguito le canzoni dal vivo attraverso la tv.

L’estate musicale italiana entra nel vivo e con lei arriva in televisione uno degli eventi più attesi della stagione. Sabato 30 maggio, Canale 5 manda in onda la registrazione del grande concerto che ha riportato Gigi D’Alessio sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, a nove anni di distanza dall’ultima volta. Sul palco con lui una schiera di ospiti d’eccezione, per una serata che promette di unire generazioni diverse di pubblico. Vediamo cosa aspettarci. Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli: scaletta e ospiti della serata. Lo show, intitolato Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli, ripercorre le tappe della carriera di D’Alessio attraverso i suoi brani più celebri, affiancati da duetti e momenti di racconto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gigi D’Alessio allo stadio Maradona su Canale 5

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GIGI D'ALESSIO, STADIO MARADONA - UNA NOTTE A NAPOLI IN ONDA SU CANALE 5

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