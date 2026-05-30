La Scala riparte dall’Otello bianco
La nuova stagione della Scala si apre con l’Otello bianco, sotto la direzione musicale di Chung. Il cartellone, curato da Ortombina, include spettacoli di alto livello. Tuttavia, la prima rappresentazione dell’opera di Verdi è stata rivista per rispettare le normative sul politicamente corretto, portando a modifiche rispetto alla versione originale.
Presentata la nuova stagione che vedrà Chung direttore musicale. Ortombina firma un cartellone di livello, ma la Prima di Verdi si adegua al politicamente corretto. Cambio di stagione certificato, passaggio del testimone - pardon, della bacchetta - compiuto: alla Scala si apre l’era di Myung-Whun Chung, che esordirà nella veste di direttore musicale (al posto di Riccardo Chailly, che resta in orbita scaligera) nel nome di Giuseppe Verdi. Sarà l’ Otello il titolo del suo primo Sant’Ambroeus (lo stesso con il quale debuttò pure Mamma Rai, dando inizio alle dirette delle inaugurazioni del Piermarini 50 anni fa), mentre a maggio dell’anno prossimo ad attenderlo ci sarà il Macbeth. 🔗 Leggi su Laverita.info
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