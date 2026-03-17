Otello ha aperto la stagione alla Scala, segnando l’inizio di una nuova direzione musicale con Myung-Whun Chung alla guida. Nel 2027 è previsto il debutto di Guadagnino, che salirà sul palco del teatro milanese. La stagione si concentra su un repertorio dedicato a Giuseppe Verdi, con Chung che continuerà a dirigere negli appuntamenti futuri.

L’avventura di Myung-Whun Chung alla direzione musicale della Scala inizia (e proseguirà) nel segno di Giuseppe Verdi. Il maestro sudcoreano, che tra qualche mese prenderà il posto di Riccardo Chailly, inaugurerà la stagione 2026-27 il prossimo 7 dicembre con Otello, allestito da Damiano Michieletto. L’anno dopo, sarà un’altra opera del compositore di Busseto, Un ballo di maschera, a prendersi la scena nella notte di Sant’Ambrogio. Uno spettacolo griffato Luca Guadagnino. Già, proprio il regista e sceneggiatore palermitano che nel 2017 ha ricevuto quattro candidature all’Oscar per la pellicola Chiamami col tuo nome e che in carriera ha diretto star hollywoodiane come Timothée Chalamet, Julia Roberts, Daniel Craig e Tilda Swinton. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Otello apre la Scala. E nel 2027 debutta Guadagnino

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