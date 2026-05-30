Salim El Koudri, accusato dell’attentato di via Emilia Centro, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. La Russa ha definito il suo gesto un atto terroristico, affermando che, anche se il soggetto presenta un disagio psichiatrico, l’attacco sarebbe comunque di natura terroristica e armato dall’Islam. La decisione di sottoporlo a valutazione psichiatrica è stata annunciata in seguito alle indagini condotte sulle motivazioni e lo stato mentale dell’indagato.

Modena, 30 maggio 2026 – Salim El Koudri, in carcere per l’attentato di via Emilia Centro, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. In fase di udienza di convalida il gip aveva escluso che quella diagnosi di disturbo della personalità schizoide potesse aver ‘giocato’ un qualche ruolo nell’atto terribile commesso dal 31enne con doppia cittadinanza, italiana e marocchina. Su richiesta della procura, però, il gip Donatella Pianezzi ha accolto l’istanza di perizia psichiatrica, nell’ambito dell’incidente probatorio. L’udienza è stata fissata per il prossimo undici giugno. Il giudice ha ritenuto condivisibili le osservazioni del pubblico ministero rispetto alla necessità di svolgere l’incidente probatorio e ha nominato da subito due periti, dottoressa Matilde Forghieri e professor Giuseppe Sartori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Russa su Salim: "Disagio psichiatrico? È comunque un atto terroristico. Non c’è dubbio: armato dall’Islam”

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