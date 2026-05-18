Auto falcia pedoni a Modena l' avvocato di Salim | Nulla fa pensare a un gesto terroristico

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente a Modena ha coinvolto un’auto che ha falciato alcuni pedoni, senza che siano stati segnalati feriti gravi. L’automobilista, un uomo di origini straniere, è stato sottoposto a controlli e si attendono i risultati delle analisi sulla sua condizione psicofisica. Nel frattempo, le autorità stanno conducendo perizie su diversi dispositivi elettronici, tra cui cellulari, computer e tablet, per ricostruire le sue relazioni e il suo passato. L’avvocato dell’uomo ha dichiarato che nulla indica un intento terroristico.

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