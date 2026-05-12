Roma i Friedkin tornano in città | ore decisive per Dybala

I Friedkin stanno per fare il loro ritorno a Roma, un evento che potrebbe avere ripercussioni significative sia dal punto di vista amministrativo che sportivo. La squadra si trova in una fase chiave, con le decisioni in arrivo che riguardano anche il futuro di alcuni giocatori chiave, tra cui Dybala. Le prossime ore saranno decisive per definire le prossime mosse della società e il ruolo degli investitori americani.

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La AS Roma si prepara a vivere ore di estrema rilevanza istituzionale e sportiva con il possibile ritorno dei Friedkin nella Capitale. Secondo quanto rivelato dal giornalista Francesco Oddo Casano attraverso un post sulla piattaforma X, la proprietà americana sarebbe attesa a Roma entro la giornata di domenica, un’indiscrezione che, se confermata, segnalerebbe la volontà dei vertici di prendere in mano personalmente i dossier più scottanti che attualmente agitano l’ambiente di Trigoria. Lo sbarco dei proprietari texani si inserisce infatti in una cornice temporale densa di impegni, dove la programmazione della prossima stagione e il consolidamento dell’assetto tecnico richiedono interventi diretti e decisioni strategiche non più rimandabili.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta-Roma, incredibile doppia occasione per Dybala e Ferguson Notizie correlate Roma-Dybala, ore decisive: l’agente è nella CapitaleIl destino di Paulo Dybala si gioca su un asse sottilissimo che collega Roma e Buenos Aires, con le prossime ore che promettono di essere spartiacque... Roma-Gasperini, ore decisive: i Friedkin al telefono per il verdetto finaleGian Piero Gasperini è a un bivio che non ammette ritorni: entro 24 ore, un nuovo contatto telefonico con i Friedkin segnerà il destino della Roma. Argomenti più discussi: Gasperini punge i Friedkin: Per rafforzare la Roma voglio essere ascoltato; Gasperini resta alla Roma? Dubbi prima della Fiorentina e 'messaggio' ai Friedkin su futuro; Gasperini, atteso oggi il vertice con Ryan: a Trigoria c’è anche Corbin Friedkin; Gasperini: La presenza della proprietà è un segnale per il futuro. Friedkin delusi dall'addio di Ranieri. CELIK, INTRIGO RINNOVO: ECCO L’ESCAMOTAGE PER CONVINCERE I FRIEDKIN Il caso di Zeki Celik è uno dei più spinosi. Il turco oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione e per restare ne vorrebbe esattamente il doppio. La Roma fin qui ne aveva o x.com Il manager della Roma Gasperini: Sono rimasto sorpreso dal tono di Ranieri. E quando parla di Percassi e dell'Atalanta, si emoziona e lascia la conferenza stampa. reddit Roma, Friedkin in arrivo in Italia per risolvere le questioni legate al DS e a DybalaQuale sarà il prossimo direttore sportivo della Roma? Dybala rinnoverà o saluterà i tifosi romanisti? Friedkin in ... siamolaroma.it