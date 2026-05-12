Roma-Dybala ore decisive | l’agente è nella Capitale

Nelle ultime ore, l'agente di Dybala si trova a Roma, mentre il calciatore è al centro di trattative per il suo futuro. Le prossime ore saranno decisive per definire se il suo trasferimento avverrà nella capitale o in altre destinazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata e le parti coinvolte stanno valutando le varie opzioni disponibili. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

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Il destino di Paulo Dybala si gioca su un asse sottilissimo che collega Roma e Buenos Aires, con le prossime ore che promettono di essere spartiacque per il futuro del numero 21. Come chiarito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube, nonostante il forte pressing sentimentale del Boca Juniors, che culla da tempo il sogno di riportare la Joya in Argentina, allo stato attuale non esiste alcun accordo formale tra il calciatore e gli Xeneizes. La partita resta dunque apertissima e si sposta nelle segrete stanze di Trigoria, dove è atteso a stretto giro un confronto diretto tra il club e l’entourage dell’attaccante per valutare la fattibilità di un prolungamento e definire i margini della programmazione tecnica della prossima stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dybala At Roma Is Brilliant Notizie correlate Lewandowski, ore decisive: l’agente Zahavi tra l’Italia e il vertice con il Barcellona per parlare del rinnovoNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Roma-Gasperini, ore decisive: i Friedkin al telefono per il verdetto finaleGian Piero Gasperini è a un bivio che non ammette ritorni: entro 24 ore, un nuovo contatto telefonico con i Friedkin segnerà il destino della Roma. Argomenti più discussi: Dybala chiama: il suo futuro si delinea in settimana; Ryan Friedkin incontra Gasperini, Dybala spinge per il rinnovo. La Roma Femminile vince lo Scudetto; Roma, Gasperini vuole trattenere Dybala: pressing sulla società per il rinnovo della Joya. Intanto si fa avanti il Miami in MLS; Dybala, l'annuncio spiazza il mondo del calcio. Le ore di Dybala: contatti mai interrotti. Palla ai FriedkinLe ore di Dybala: contatti mai interrotti. Palla ai Friedkin - Il Corriere della Sera - Ora o mai più. Non ci sarà molto tempo da aspettare per capire se Paulo Dybala la pros... - Marione.net - La Con ... marione.net