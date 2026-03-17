Piazza Grande di Arezzo è un quadrato zodiacale rinascimentale

Piazza Grande di Arezzo è un quadrato zodiacale rinascimentale, secondo una teoria inedita presentata nel nuovo libretto di Marco Grosso. L'autore sostiene che il lastricato della piazza non sia semplicemente un elemento decorativo, ma abbia un significato simbolico legato alle conoscenze astronomiche e religiose del periodo rinascimentale. La pubblicazione è stata annunciata il 17 marzo 2026.

Una teoria inedita nel nuovo libretto di Marco Grosso Arezzo, 17 marzo 2026 Il lastricato di Piazza Grande non è un ornamento. È un dispositivo cosmologico in pietra. È la tesi che Marco Grosso, autore e saggista aretino, sostiene nel libretto «Piazza Grande Esoterica di Arezzo», appena pubblicato: la geometria incisa al centro della piazza — il rombo, il quadrato, il cerchio con la croce di mattoni rossi — riproduce con precisione la struttura dei Quadrati Zodiacali rinascimentali, i diagrammi astrologici usati dai filosofi neoplatonici del Cinquecento per rappresentare il ciclo annuale del Sole. I quattro edifici che definiscono la piazza... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Piazza Grande di Arezzo è un quadrato zodiacale rinascimentale Articoli correlati Leggi anche: Furto alla fiera antiquaria ad Arezzo, preso di mira un banco in piazza Grande "Grande confusione sotto il cielo delle fondazioni di Arezzo"L'attacco di Giacomo Nebbiai della Cgil: "Dove sono la coerenza nelle relazioni sindacali e il rispetto dei diritti dei lavoratori?" Unico Comune di... Altri aggiornamenti su Piazza Grande di Temi più discussi: Calenda in Piazza Grande: Arezzo deve far convivere arte e tessuto industriale. Campo largo: apertura Donati. Gazebo al mercato; Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso Piero della Francesca; L'investitura di Calenda per Donati sindaco: Scelta pragmatica. Può rilanciare il turismo culturale; Niccolò Giustini affianca Nocentini come Vice Rettore. Arezzo si veste di bianco: torna la grande cena in piazza GrandeGiovedì 17 luglio l’appuntamento più raffinato dell’estate riaccende la magia nel cuore della città. Oltre 700 ospiti attesi per la sesta edizione Arezzo, 10 luglio 2025 – Tutto è pronto per la serata ... lanazione.it Arezzo Moonlight festival: domani al via in piazza GrandeArezzo, 21 luglio 2025 – Ad Arezzo Moonlight Festival arrivano i big della letteratura. Martedì 22 luglio prende il via in piazza Grande il festival culturale organizzato da Confesercenti e ... lanazione.it Oreste Giurlani Pescia. . TROVIAMOCI IN PIAZZA GRANDE...FACCIAMO IL PUNTO Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook