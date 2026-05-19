Un giovane ha scritto una lettera in cui ricorda la perdita della sua fidanzata, vittima di un incidente durante un’immersione alle Maldive. La ragazza aveva 22 anni e si trovava con la madre, una docente, quando si è verificato l’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto possa essere improvvisa e inaspettata una tragedia di questo tipo. La loro scomparsa ha suscitato emozioni e riflessioni sulla fragilità della vita e sui rischi legati alle attività subacquee.

Giorgia Sommacal è la 22enne morta insieme alla mamma, la professoressa Monica Montefalcone, durante un’immersione subacquea alle Maldive. E il fidanzato della giovane, Federico Colombo, ha scritto una lettera pubblicata da Il Secolo XIX per parlare di lei, con la quale stava da due anni e otto mesi, e di come si sente in questo momento: “ La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire: niente nella vita è scontato. Siamo così abituati alla presenza delle persone, ai gesti quotidiani, alle parole dette distrattamente, che spesso ci dimentichiamo del loro vero valore. Poi arriva un’assenza, e improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una risata senza motivo, perfino i silenzi condivisi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La sua perdita mi ha insegnato qualcosa che prima non riuscivo a capire, niente nella vita è scontato”: la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ed Seykota: Il Trader che Ha Insegnato ai Computer Come Fare Soldi

Sullo stesso argomento

«Oggi so quanto eravamo felici», la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: «Niente nella vita è scontato»«La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a comprendere: niente nella vita è scontato».

Giorgia Sommacal morta alle Maldive, parla il fidanzato: «Mi è crollato il mondo addosso. L’ho sentita prima che si immergesse»Un futuro fatto di lauree, viaggi e sogni condivisi spezzato all’improvviso da una tragedia nel mare delle Maldive.

È il giorno del recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un’immersione subacquea. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice dell’Università di Genova che guidava la spedizione, la figlia ventenne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianl x.com

La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: Improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una ...Il Secolo XIX pubblica le parole del compagno della giovane morta insieme alla madre e ad altre tre persone durante un'immersione. Niente nella vita è scontato. Bisogna ringraziare di più per il pres ... vanityfair.it

La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal: Niente nella vita è sprecato. Dovremmo avere il coraggio di amare di piùFederico Colombo racconta il suo stato d’animo per la perdita della fidanzata Giorgia Sommacal, morta con la madre durante l'immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. L'amore? L'emozione più ... corriere.it