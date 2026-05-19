Oggi so quanto eravamo felici la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal morta alle Maldive | Niente nella vita è scontato

Oggi un messaggio scritto dal fidanzato di Giorgia Sommacal, deceduta alle Maldive, rivela quanto fosse felice prima della tragedia. Nella lettera, si legge che la perdita di Giorgia e di un'altra persona ha portato una consapevolezza nuova, sottolineando che nulla nella vita può essere dato per certo. La testimonianza evidenzia il senso di inatteso legato a quella vicenda e il valore di momenti che sembravano normali prima dell'accaduto.

«La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a comprendere: niente nella vita è scontato ». Comincia così la lunga lettera scritta da Federico Colombo e pubblicata da Il Secolo XIX, dedicate alla sua fidanzata Giorgia Sommacal, morta il 14 maggio, durante un’immersione alle Maldive. Nella tragedia hanno perso la vita anche la madre della giovane, la professoressa Monica Montefalcone, il biologo Federico Gualtieri – i cui corpi sono stati recuperati martedì 19 maggio -, la ricercatrice Muriel Oddenino e l’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo e primo corpo ritrovato dai sommozzatori nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Open.online

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I was forced to marry a crippled CEO, but didn't expect to receive his exclusive affection!

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