Nella prossima settimana, un matrimonio simbolico tra Romulo e Emilia si svolgerà nella telenovela, mentre i due personaggi lasceranno la tenuta dei Luján per trasferirsi in una località marittima.

©US Mediaset E’ tempo di addii a La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela iberica, Romulo Baeza sposa simbolicamente la sua amata Emilia Suarez, in attesa di poter celebrare delle nozze reali, e lascia insieme a lei la tenuta dei Luján per trasferirsi in una località marittima. Un epilogo felice per lo storico maggiordomo capo di Alonso, che decide di sorprenderlo con un ultimo dono. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026: Romulo e Emilia si sposano ‘simbolicamente’ e lasciano la tenuta dei Luján

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Promessa, anticipazioni dal 17 al 23 maggio 2026: Romulo se ne va

Notizie e thread social correlati

La Promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2026: Romulo conferma ad Alonso che vuole lasciare la residenza dei LujánDal 4 al 10 maggio 2026, su La Promessa si assisterà a un momento cruciale: Romulo comunica ad Alonso la sua intenzione di abbandonare la residenza...

La Promessa, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Angela si rifiuta di lasciare la tenuta dei Luján e si accampa nei giardiniDal 27 aprile al 3 maggio 2026, Angela si rifiuta di lasciare la tenuta dei Luján e decide di accampare nei giardini.

Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 24 al 30 maggio; La Promessa, le trame della settimana dal 25 al 31 maggio; La Promessa anticipazioni 23 maggio: Leocadia impone il nuovo maggiordomo e spiazza Alonso; La promessa, le anticipazioni: il talento di Enora non piace a tutti.

[SPOILER] La Promessa: anticipazioni mercoledì 29 aprile! Angela non ci sta, Leocadia è furiosa reddit

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio: arriva Don Cristóbal, il nuovo maggiordomoDon Cristóbal pone un nuovo paletto: pur mantenendo inalterate le mansioni di Petra, esige che – da quel momento in poi – ogni decisione della donna debba essere preventivamente discussa con lui. La ... superguidatv.it

La promessa, anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: Don Cristóbal sconvolge la tenuta, Ángela e Curro sempre più viciniLa promessa, anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: Don Cristóbal sconvolge la tenuta, Ángela e Curro sempre più vicini Le nuove puntate di La promessa in onda da domenica 24 a sabato 30 maggio 2026 ... spettegolando.it