Dal 4 al 10 maggio 2026, su La Promessa si assisterà a un momento cruciale: Romulo comunica ad Alonso la sua intenzione di abbandonare la residenza dei Luján. La decisione del personaggio si inserisce in un arco narrativo che coinvolge diversi protagonisti, portando a modifiche nelle dinamiche familiari e nei rapporti tra i personaggi principali. La storyline si svilupperà con nuovi sviluppi e cambiamenti nelle relazioni tra i protagonisti.

© US Mediaset Un addio si profila all’orizzonte a La Promessa. Nei prossimi episodi della telenovela iberica di Rete 4, Romulo Baeza decide di rassegnare le dimissioni come maggiordomo capo della residenza dei Lujan, al fine di rifarsi una vita in una località marittima con la sua amata Emilia Suarez, e conferma ad Alonso de Luján la sua decisione di andare via. Nonostante il marchese cerchi di trattenerlo, Romulo va avanti con la sua idea e si prepara a partire. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset La Promessa, anticipazioni da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2026: Romulo conferma ad Alonso che vuole lasciare la residenza dei Luján

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