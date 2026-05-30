Quattro deputati di Futuro Nazionale hanno depositato la prima proposta di legge a nome del gruppo vannacciano. La mossa rappresenta una sfida diretta a Salvini. La proposta è stata presentata in Parlamento e riguarda specifici interventi legislativi, senza dettagli ulteriori sui contenuti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui motivi o sugli obiettivi della proposta.

Il testo Nella bozza un ministero per «politiche della casa, della riqualificazione urbana, dell'housing sociale e delle politiche abitative» Il testo Nella bozza un ministero per «politiche della casa, della riqualificazione urbana, dell'housing sociale e delle politiche abitative» I quattro deputati di Futuro nazionale hanno depositato la prima proposta di legge intestata al gruppo vannacciano. Il testo, a prima firma di Edoardo Ziello, propone la creazione di un ministero ad hoc per le «politiche della casa, della riqualificazione urbana, dell’housing sociale e delle politiche abitative». Così facendo i ministeri con portafoglio passerebbero da quindici a sedici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La prima proposta di Fn è una sfida a Salvini

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