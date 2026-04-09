Calenda a Meloni | Vuoi una proposta? Ma manda a casa Urso è la prima proposta – Il video

Durante un intervento in Parlamento, il leader di un partito politico ha commentato le dichiarazioni della presidente del Consiglio, suggerendo di cambiare il ministro delle imprese e del made in Italy. La sua proposta è arrivata subito dopo l’informativa della presidente, in cui si sono discussi temi legati alle politiche economiche e industriali del governo. Il commento è stato fatto in presenza di altri rappresentanti politici e giornalisti presenti in sala.

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