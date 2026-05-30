Le forze dell’ordine hanno scoperto diverse situazioni di caporalato all’interno di cantieri edili nella provincia di Siena. L’indagine, condotta dalla Tgr, ha portato alla luce pratiche di sfruttamento e irregolarità nel settore. Sono stati identificati lavoratori impiegati senza contratti regolari e in condizioni di sfruttamento. Le autorità stanno verificando le responsabilità di aziende e intermediari coinvolti, mentre si continua a indagare sulle modalità di gestione di queste attività illegali.

di Eleonora Rosi SIENA Il richiamo che arriva dai territori senesi coinvolti nell’inchiesta di Tgr Rai Toscana sui cantieri delle Case di Comunità è netto: serve puntare l’attenzione sulla tenuta del sistema dei controlli e sulla necessità di rafforzare la vigilanza lungo tutta la catena degli appalti delle opere pubbliche. L’indagine ‘Fantasmi’ ha infatti acceso i riflettori su alcuni cantieri tra Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Rapolano Terme, oltre alla nuova stazione dell’Alta Velocità Foster a Firenze. Al centro del servizio, una rete di appalti e subappalti in cui, secondo quanto riportato, si sarebbe inserita la gestione della manodopera attraverso intermediari, con lavoratori impiegati nei cantieri in condizioni ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piaga del caporalato nei cantieri: "Case di Comunità: fare piena luce"

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