Nel cantiere della nuova stazione Foster a Firenze e in altri tre per le Case di Comunità in Toscana, sono stati segnalati rischi di caporalato. Le ispezioni hanno evidenziato possibili pratiche di sfruttamento e irregolarità nel settore edile. Le autorità stanno verificando le condizioni di lavoro e le eventuali violazioni delle norme. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata. La situazione riguarda anche altre aree della Asl Toscana Sud Est.

Presunto caporalato nel cantiere per la nuova stazione Foster a Firenze e in altri tre per le Case di Comunità a Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e Rapolano Terme nella Asl Toscana Sud Est. È quanto emerge dall’inchiesta ’Fantasmi’ della TgR Rai Toscana. I servizi andati in onda ieri (oggi ci sarà una terza puntata) ricostruiscono un sistema che avrebbe coinvolto circa 60 operai stranieri – bengalesi, indiani, egiziani, marocchini – impiegati da ditte in subappalto. Gli operai sarebbero stati assunti regolarmente ma costretti a versare parte della paga ai cosiddetti caporali. Tra i documenti mostrati all’interno dei servizi, ci sono gli elenchi degli operai impiegati tra il 2024 e il 2025 all’interno dei quattro cantieri, con le rispettive mansioni giornaliere, e un foglio firmato dalle parti per calcolare gli importi da stornare ai caporali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri Case della salute: "C’è il rischio caporalato"

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