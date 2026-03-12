Case di Comunità sopralluoghi nei cantieri della provincia di Taranto | Vietri segnala ritardi

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri, ha effettuato sopralluoghi nei cantieri delle Case di Comunità situati nella provincia di Taranto. Questi interventi, finanziati con i fondi europei del PNRR, sono oggetto di attenzione da parte dell’eletto, che ha segnalato alcuni ritardi nelle realizzazioni delle infrastrutture. I controlli continuano per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Proseguono i sopralluoghi del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri nei cantieri delle Case di Comunità della provincia di Taranto, infrastrutture finanziate con i fondi europei del PNRR. Sul territorio provinciale sono 17 le strutture previste nell'ambito del piano di potenziamento della sanità territoriale. Dopo aver visitato nei giorni scorsi i cantieri in sei comuni del versante orientale della provincia, Vietri ha effettuato nuove verifiche nei cantieri di Taranto, Martina Franca e Crispiano. Particolare preoccupazione è stata espressa per lo stato dei lavori nel cantiere della Casa di Comunità nel quartiere Paolo VI di Taranto.