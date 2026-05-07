Domani, venerdì 8 maggio 2026, il meteo in Italia si presenterà con condizioni variabili. Le previsioni indicano un andamento atmosferico discontinuo su diverse regioni, con possibili momenti di sole alternati a piogge sparse. La situazione continuerà a mostrare una certa instabilità, coinvolgendo sia le aree settentrionali che quelle meridionali del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di domani, venerdì 8 maggio 2026, sarà caratterizzata da una situazione meteorologica ancora piuttosto variabile sull’Italia. Dopo i forti episodi di maltempo dei giorni scorsi, il quadro tenderà lentamente a migliorare soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre al Centro e in parte del Sud persisteranno condizioni di instabilità con piogge sparse e locali rovesci. Le temperature resteranno nel complesso miti, con valori tipici del periodo, anche se nelle aree interessate dalle precipitazioni si registrerà un lieve calo termico. Nord Italia: schiarite in aumento e clima mite. Al Nord la pressione atmosferica sarà in graduale aumento e questo favorirà un miglioramento del tempo nel corso della giornata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia domani 8 maggio 2026: come sarà il tempo sulla Penisola

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