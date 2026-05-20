Calciomercato Inter LIVE | si prepara l’assalto a Manu Koné Palestra e l’intreccio con Dumfries per la fascia destra

Su ogni fronte, il club nerazzurro si muove con attenzione, concentrandosi in particolare sulla possibile acquisizione di un centrocampista francese. Intanto, si susseguono incontri e indiscrezioni riguardo a scambi e trattative per rinforzare la fascia destra, con un possibile scambio tra un esterno olandese e un altro giocatore. La sessione di mercato è in pieno fermento, con diverse operazioni che si stanno delineando e altre ancora da definire.

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