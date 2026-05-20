Calciomercato Inter LIVE | si prepara l’assalto a Manu Koné Palestra e l’intreccio con Dumfries per la fascia destra
Su ogni fronte, il club nerazzurro si muove con attenzione, concentrandosi in particolare sulla possibile acquisizione di un centrocampista francese. Intanto, si susseguono incontri e indiscrezioni riguardo a scambi e trattative per rinforzare la fascia destra, con un possibile scambio tra un esterno olandese e un altro giocatore. La sessione di mercato è in pieno fermento, con diverse operazioni che si stanno delineando e altre ancora da definire.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 20 MAGGIO Mercato Inter, non solo Nico Paz: per la fascia destra il grande obiettivo è Palestra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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